Mardin'de silahlı kavga: Yaralı hastaneye kendi aracıyla geldi

Mardin'de silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kendi aracıyla gitti. Şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANDI

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aktepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. A.U. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.U. vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

KENDİ ARACIYLA HASTANEYE GİTTİ

Yaralı halde otomobiline binen A.U., kendisinin kullandığı aracıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralandığını söyleyen A.U., burada tedaviye alındı. A.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.