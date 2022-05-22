Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

22.05.2022 20:56
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yandere Mahallesi'nde Süleyman Ermiş (65) ile aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ermiş, silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Ermiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ermiş'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

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