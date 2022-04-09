Mardin'de kan davası kavgası: 2 ölü - Son Dakika
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Mardin'de kan davası kavgası: 2 ölü

09.04.2022 11:38
Mardin'de kan davası kavgası: 2 ölü

Mardin'in Savur ilçesinde husumetli 2 aile fertleri arasında yaşanan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Savur ilçesinde husumetli 2 aile fertleri arasında yaşanan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Savur ilçesi kırsal Üçkavak Mahallesinde aralarında kan davası nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen ailelerin kavgasında silahların kullanılması üzerine 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan İdris Sidar ve Mehmet Genç 112 acil servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - MARDİN

Mardin'de kan davası kavgası: 2 ölü
Mardin'de kan davası kavgası: 2 ölü

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Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kan davası kavgası: 2 ölü - Son Dakika


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