Mardin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı - Son Dakika

Mardin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı

Mardin\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı
Son Güncelleme: 18.09.2023 09:43

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, saldırıda seken kurşunun isabet ettiği 5 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Yaralanan çocuk, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gece, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan N.A. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırı anında seken bir kurşun, bankamatikten para çekmek isteyen ailesiyle sırada bekleyen 5 yaşındaki A.B'ye isabet etti.

Yaralanan çocuk, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı - Son Dakika
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