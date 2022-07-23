Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı

23.07.2022 12:53
Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Abdülkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi. İki araç, henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı birbirlerinin önünü kesti. Araçlardan inen şahıslar arasında meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemeye göre 1 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası kaydı ile bölgede inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Nusaybin, Tragger, Mardin, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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