Olay, Abdülkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi. İki araç, henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı birbirlerinin önünü kesti. Araçlardan inen şahıslar arasında meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemeye göre 1 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Nusaybin, Tragger, Mardin, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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