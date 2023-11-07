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Mardin'de silahlı saldırı sonucu 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Mardin'de silahlı saldırı sonucu 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:18

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Gevriye Akgüç, evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Akgüç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşayan Gevriye Akgüç, gece saatlerinde evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Akgüç, saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgüç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de silahlı saldırı sonucu 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de silahlı saldırı sonucu 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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