Mardin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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