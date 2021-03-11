Mardin'de sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

11.03.2021 19:46
Mardin'de sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı, System.String[]

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken Akdoğan bölgesinde yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 16 kişiden 2'sinin DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken Akdoğan bölgesinde yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 16 kişiden 2'sinin DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen 16 şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır timi tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu A.S.A. isimli şahsın 2017 yılında Suriye Hama kampında 1 ay süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra Rakka ve Deyrizor bölgesinde DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak görev aldığı, M.İ.İ. isimli şahsın ise 2016 yılında DEAŞ terör örgütüne katıldığı, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde 6 ay sağlık ve ideolojik eğitim aldığı daha sonrada aynı bölgedeki hastanelerde DEAŞ terör örgütü içinde 2 yıl sağlıkçı olarak görev yaptığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen A.S.A. ve M.İ.İ.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, diğer 14 şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

Jandarma, Türkiye, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş
MHK, VAR için ayrı bir hakem ekibi oluşturacak MHK, VAR için ayrı bir hakem ekibi oluşturacak         
20:05
Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü yanlılarının taşlı saldırısına uğradı Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü yanlılarının taşlı saldırısına uğradı         
19:55
Atina karıştı! Holiganlar bir polisi darp etti Atina karıştı! Holiganlar bir polisi darp etti         
19:39
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili         
18:54
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak         
17:20
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada         
15:35
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 20:11:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei