Mardin'de sis etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de sis etkili oldu - Son Dakika

Mardin'de sis etkili oldu

6 saat önce

Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle ulaşım da olumsuz etkilendi.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sis farlarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.

Kentte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı.

Sisin etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceği bildirildi.

Seyirlik manzara oluşturdu

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis, tarihi yapılarda ise güzel bir manzara oluşturdu.

Tarihi cami, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelere ait yapılarda sis nedeniyle oluşan manzara ilgi gördü.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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