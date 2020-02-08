Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza 8 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza 8 yaralı

6 saat önce

Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza 8 yaralıMARDİN'de, etkili olan dolu yağışı ve sis nedeniyle meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.

Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza 8 yaralı

MARDİN'de, etkili olan dolu yağışı ve sis nedeniyle meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.

Mardin'de etkili olan dolu yağışı ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düşmesi de kazalara yol açtı. İlk kaza, öğleden sonra merkez Artuklu ilçesinde Ömerli yolunun Kabala mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 M 0214 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, devrildi. Kazada, 4 kişi yaraladı.

İkinci kaza ise Mardin- Diyarbakır yolunda meydana geldi. Kamyon, çekici ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İki kazada da yaralananlar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan sisin etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceğini belirten yetkililer, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza 8 yaralı

Dolu Yağışı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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