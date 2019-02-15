Mardin'de Sisten Dolayı Uçaklar İniş Yapamadı

Mardin'de etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Mardin'de etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul'dan Mardin Havalimanı'na gelen uçaklar Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.



Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis Mardin Havalimanı'nda da hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sabah İstanbul'dan gelen uçak Mardin'e iniş yapamayınca Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı. Mardin'den İstanbul'a gidecek yolcuların ise mağdur olmamaları için havalimanı yetkilileri tarafından karayolu ile Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.



Öte yandan ilçede iki gündür etkili olan yağmurun bugün de devam edeceği ve hava sıcaklığının 8 derece olacağı öğrenildi. - MARDİN

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