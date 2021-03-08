Mardin'de sit alanındaki betonarme yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Mardin'de sit alanındaki betonarme yapılar yıkılıyor

08.03.2021 18:15
Mardin'de sit alanındaki betonarme yapılar yıkılıyor, System.String[]

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte sit alanındaki betonarme yapıların yıkılmasının ardından şehrin gerçek mimari dokusuna kavuşacağını söyledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte sit alanındaki betonarme yapıların yıkılmasının ardından şehrin gerçek mimari dokusuna kavuşacağını söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, kültür varlığı taşımadığı, bulunduğu alanın geleneksel dokusuna aykırı ve eski yapı olmasından dolayı oluşturduğu risk nedeniyle Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu'nda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, tarihi silüeti bozan ve görüntü kirliliğine neden olan betonarme yapı ve eklentilerin yıkılması kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Demirtaş, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimizin kültürel yapısına ve doğal dokusuna zarar veren sit alanındaki betonarme yapıların yıkılmasının ardından kadim şehir Mardin gerçek mimari dokusuna kavuşacak. Çalışmalarımıza belirlediğimiz program dahilinde öncellikli olarak kültürel miraslarımızı gölgeleyen yapı ve eklentilerden başlayacağız. Çalışmalarda herhangi mağduriyetin oluşmaması için azami gayret göstereceğiz. 240 betonarme ve eklentinin yıkımının tamamlanmasıyla şehrimizin turizm potansiyeli daha da aratacaktır."

Mahmut Demirtaş, İmam Hatip, Dumlupınar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de sit alanındaki betonarme yapılar yıkılıyor - Son Dakika


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