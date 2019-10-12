Mardin'de sivillere havanlı saldırı, 8 kişi hayatını kaybetti
27 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/ PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:11
Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor