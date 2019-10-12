Son Dakika Haberleri: Mardin'de sivillere havanlı saldırı, 8 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Ekonomi Mardin'de sivillere havanlı saldırı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de sivillere havanlı saldırı, 8 kişi hayatını kaybetti

27 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Mardin'de sivillere havanlı saldırı, 8 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/ PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Nusaybin, Mardin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:11 
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