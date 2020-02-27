Mardin'de Siyaset Akademisi başladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, içeride de dışarıda da terörle mücadele etmenin Türk dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK ile DEAŞ ile YPG ile FETÖ ile tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Mardin Müftülüğünün konferans salonunda partisince düzenlenen Siyaset Akademisinin ilk dersine katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, kültürler ve medeniyetler şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siyaset Akademisinin 19. dönem ilk dersini gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Çavuşoğlu, siyasetin bir nöbet ve bayrak değişimi olduğuna işaret ederek, yarın gençlerin bu görevi devralacağını söyledi.

Bu nedenle geleceğin siyasetçilerini yetiştirmenin partilerinin politikası olduğunu anlatan Çavuşoğlu, akademilerde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Değişimleri okuyarak dış politikayı oluşturmamız lazım"

Türk dış politikasına değinen Çavuşoğlu, çok kutuplu bir dünyanın yaşandığını, jeopolitik rekabetin had safhaya çıktığının görüldüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin tek taraflı adımlarının dünya ekonomisini ve siyasetini etkilemeye başladığını gördük. Çin, 'Ben de varım' demeye, Afrika daha fazla gücünü göstermeye başladı. Hindistan büyüyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru gidiyor. Tüm bu değişimleri çok iyi okuyarak dış politikayı oluşturmamız lazım." diye konuştu.

Dünyada çok sayıda sorun olduğunu, dünya halklarının bazı konularda karamsar olmaya başladığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinde yaşanan sorunlara işaret eden Çavuşoğlu, Suriye'deki çatışmaların Türkiye'ye olumsuz etkilerine değindi.

Irak'taki istikrarsızlığın en çok da bu bölgedeki insanları etkilediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, küresel sistemin bugünkü sorunları çözmeye yeterli olmadığını söyledi.

"AB, bu başarısızlık yüzünden güç kaybetmeye başladı. ABD'de ise öngörülemezlik sorunu var." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Rusya güneyimizde var. Ankara'da toplantı sürüyor, birlikte sorunu çözmek için çalışıyoruz ama ciddi sorunların da olduğu ortada, Suriye'de İdlib'de rejimin saldırganlığı.. Libya'da Rusya, Akdeniz bölgesinde bir aktör haline geldi ama bunun bazen faydasını görüyoruz, ateşkesi tesis etmek için ama bazen olumsuz yanlarını da görüyoruz. İran ile ABD'nin rekabetini Irak ile de hissediyoruz. İran ile Körfez ülkelerinin rekabeti de bölge ülkelerini, herkesi etkiliyor, bunları yönetmemiz gerekiyor. Bu gelişmeleri ve gerçekleri görmezsek dış politikayı oluşturmakta ve sorunun çözümüne katkı sağlamakta faydalı olamayız."

"Terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz"

Çavuşoğlu, Mardin'de sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü, hepsinin, "Terör bitti, Mardin'e huzur geldi", "Terör bitti, Mardin'de turizm canlandı" dediklerini belirtti.

Mardin'de otellerin dolu olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, çok güzel bir şey. Terör olsa bunlar olmazdı. İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir. Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK ile DEAŞ ile YPG ile FETÖ ile tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta PKK terörü ile mücadele ederken Kürt kardeşlerimizle teröristler arasındaki ayrımı çok iyi yapıyoruz. 'PKK eşittir Kürt' demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir, küfürdür, buna da müsaade etmeyeceğiz. PKK, YPG en büyük zulmü de Kürt kardeşlerimize yapıyor.

Önümüzdeki süreçte özellikle güvenli bölge oluşturduktan sonra Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü, Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de daha önce PKK, YPG izin vermediği için geri dönemediler, onların da dönüşü önceliğimiz olacak."

(Sürecek)