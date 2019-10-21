Son Dakika Haberleri: Mardin'de sokağa çıkma yasağı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'de sokağa çıkma yasağı

35 dakika önce

Mardin'de sokağa çıkma yasağıMARDİN - Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahallelerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Mardin'de sokağa çıkma yasağı

MARDİN - Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahallelerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim Pazar günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Derik ilçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin, Develi, Derik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)
Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de sokağa çıkma yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]