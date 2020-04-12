Mardin'de sokağa çıkma yasağını dronla denetledi - Son Dakika

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Mardin'de sokağa çıkma yasağını dronla denetledi
6 saat önce
MARDİN (AA) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı denetiminde drone kullandı.
MARDİN (AA) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı denetiminde drone kullandı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde drone kullandı.
Orta Doğu'ya giden transit geçişlerin yapıldığı ve ağır tonajlı araçların geçiş yaptığı İpekyolu da drone ile görüntülendi. Dedeman Kavşağında neredeyse aracın geçmemesi dikkat çekti.
Ekipler, sık sık yaptıkları anonslarda da vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:42 Kaynak: AA
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