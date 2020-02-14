Mardin'de sokak hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
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Mardin'de sokak hayvanları için yem bırakıldı

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kar ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına yemleme yapıldı.

Mardin'de sokak hayvanları için yem bırakıldı, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kar ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına yemleme yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından, kar ve soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmamaları için genel yemleme yapıldı. AVM arkası, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, TEDAŞ arkası, Ravza Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi sokak hayvanlarının kolaylık ulaşabileceği mekanlara yem bırakıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kışın bu zor şartlarında sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Yaman, "Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olarak üstümüze düşen görevi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Engelli, kaza geçirmiş, hastalıklı ve tedaviye ihtiyacı olan veya yavru gibi sokak hayvanlarını alarak merkezimizde gerekli tedavilerini yapıyoruz. Tedavileri yapılıp iyileşen hayvanların gerekli aşıları da yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz." dedi.

Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Kışın zor şartları altında yaşayan sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına genel yemleme yaptık. Emanetimiz altında olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlar olarak da bize düşen görevler var. Yemeklerimizden arta kalanları sokak hayvanları ile paylaşabiliriz. Unutulmamalıdır ki bir köpek 17 saat, kedi 6 saat aç kalmak suretiyle donarak hayatını kaybediyor."

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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