Mardin'de sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor - Son Dakika

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Mardin'de sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor
7 saat önce
Mardin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına yiyecek bırakıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına yiyecek bırakıyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge uyarınca, lokanta, kafeterya, restoran gibi mekanların kapatılması, "Evde kal" çağrıları sonrası sosyal hayattaki hareketliliğin azalması, kedi ve köpeklerin yiyecek bulmasını zorlaştırdı.
Bunun üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi ve tedavileri için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kent merkezinde belirledikleri 30 noktaya sürekli mama ve yiyecek bırakıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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