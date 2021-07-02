Mardin'de sokak hayvanları tedavi için İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altındaki sokak hayvanlarını tedavilerinin devamı için İstanbul'a gönderdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesine getirilen yaralı ve hasta merkep, köpekler ve kediler tedavi altına alınarak gerekli bakımları yapıldı.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesinde kalan sokak hayvanları, tedavilerinin devamı için Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'a nakilleri gerçekleştirildi.

Merkebin ileri düzeye tedavi ve bakımı İstanbul Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneğinin kurtarma çiftliğine, köpek ve kediler ise Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine teslim edildi.