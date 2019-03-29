Mardin'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kız Çocuğu Yaralandı
1 saat önce
Mardin'in Ömerli ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.
Mardin
'in Ömerli
ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Atatürk
İlkokulunda okuyan Fatma Naz Çakar (9), öğle saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.
Çakar, okul yolunda sokak köpeklerinin saldırması sonucu yaralandı.
Ömerli Devlet Hastanesine kaldırılan Çakar'ın tedavisi sürerken, kuduz riskine karşı yakalanan köpekte de gerekli kontrolün yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüştü! Serbest Kalanlar İçin Savcılıktan İtiraz Geldi
Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı