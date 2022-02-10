Üye Girişi
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu - Son Dakika

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu

10.02.2022 14:08

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Dal, "Köpekler, önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdı" dedi.

Olay, dün Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın çocuğu yaralı halde bulmasıyla sağlık ocağına götürülüp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını belirten Nurşin Dal, "Dün, oğlum köyde başıboş gezen köpekler yüzünden bu hale geldi. Başka kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bir adam oğlumu yaralı ve ellerini başının üstüne koymuş bir halde buluyor. O da bize telefon açtı. 'Sizin oğlunuz mu' diye sordu. Oğlumu Sağlık Ocağına götürmüş" dedi.

Oğlunu yaralı halde görünce kendinden geçtiğini aktaran Dal, "Köy yeridir, bir sürü köpek var. Çocuğumu rahat okula gönderemiyorum. Çocuklar, rahat okula gitsinler diye bir an önce bu köpekleri toplasınlar" diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Ahmet Dal ise köpeklerin önce yüzünü, kafasını sonra da ellerini ısırdığı dile getirdi.

Ahmet Dal'ın hastanede tedavisi devam ederken, gözetim altında tutuluyor.

(Kübra Nur Atik - Abdullatif Altunkaynak-İHA)

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement