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Sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi - Son Dakika

Sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi

15.02.2022 09:39

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi İlçenin Girmeli Mahallesi'nde, 10 Şubat'ta sokakta köpeklerin saldırısına uğrayarak yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Ahmet Dal'ın Mardin...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi

İlçenin Girmeli Mahallesi'nde, 10 Şubat'ta sokakta köpeklerin saldırısına uğrayarak yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Ahmet Dal'ın Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Dal'ın annesi Nurşin Dal, hastane çıkışında gazetecilere, 5 günden bu yana zor günler geçirdiklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ettiğini belirten Dal, "Herkes elinden geleni yaptı oğlum için. Allah razı olsun. Sokak köpeklerinin bir an önce toplatılmasını istiyorum. Çocuğumu rahat rahat okula göndermek istiyorum. Bir hafta sonra onu okula göndermek zorundayım ama bu korkuyla nasıl gönderebilirim?" dedi.

Yüzündeki dikişlerden dolayı konuşmakta zorlanan Ahmet Dal da, okula giderken köpek saldırısına uğradığını belirtti.

Çok korktuğunu anlatan Dal, korkusunun hala geçmediğini ifade etti.

Sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi
Sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi
Sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi

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Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan çocuk taburcu edildi - Son Dakika


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