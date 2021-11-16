Vali Demirtaş Talimat Verdi Saklı Kalmış Mardin Tarihi Mekanların Islahı Yapılıyor - Son Dakika

Vali Demirtaş Talimat Verdi Saklı Kalmış Mardin Tarihi Mekanların Islahı Yapılıyor Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile tarihi kentin taş sokaklarını yeniden ortaya çıkarıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, tarihi Artuklu ilçesinin kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi taş sokaklarını yeniden canlandırmak ve tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkarmak için başlatmış olduğu Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Diyarbakırkapı-Zinciriye Medresesi ile Mor Efrem Manastırı aksında, hızla devam ediyor. Proje kapsamında, moloz ve kesme taş duvarlarda derz sökümü ve yapılıyor. Kısmi olarak yıkılmış, bombe yapmış ve deforme olmuş taş duvarlarda taşlar tamamlanacak. Kapı, pencere korkulukları vb. demir imalatlar boyanıyor. Betonarme veya çimento sıvalı yüzeylerde sıva ve boya yapımı imalatları devam ediyor. Proje tamamlandığında, taşların dile geldiği dar sokaklarda saklı kalmış tarih gün yüzüne çıkarak tarihi kentin havasını değiştirecek. Şehre gelen misafirlere yeni gezi rotaları ortaya çıkarılırken anı ölümsüzleştirme için fotoğraf çektiren başta gelin damat olmak üzere fotoğraf severlere doğal bir ortam sağlayacak.