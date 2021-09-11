MARDİN'DE SON KALAYCI - Son Dakika

MARDİN'de, 40 yıldan bu yana kalaycılık mesleğini sürdüren Şeyhmus Sakızoğlu (76), son yıllarda cam ve porselene olan ilgi nedeniyle bakıra talebin azaldığını belirtip, Bakıra talep azalınca mesleğim yok olmayla karşı karşıya dedi.

Mardin'de tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda kalaycılık mesleğini 40 yıldır sürdüren Şeyhmus Sakızoğlu, bakır kullanımının azalmasıyla artık kimsenin bu mesleği yapmak istemediğini ve çalışacak çırak bulamadığını vurguladı. Kalaycılığa son usta olarak devam eden Sakızoğlu, mesleğinin yok olmayla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. 4 çocuk babası Sakızoğlu, hayatı boyunca Mardin'de yaşadığını ve 2000'li yılların başına kadar kalaycılıktan iyi para kazandığını ancak teknolojinin gelişmesiyle cam ve seramik kaplara artan rağbet nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. Sakızoğlu, öArtık bakır gereçler, süs niyetine kullanılıyor diye konuştu.

Şeyhmus Sakızoğlu, bakır malzemelere olan ilginin azalmasıyla mesleklerinin de yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.