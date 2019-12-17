Mardin'de sosyal markete yardım - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan bir iş adamı, Midyat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giyim yardımında bulundu.



Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, iş adamı Fatih İleri tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere hazır giyim yardımı yapıldığını söyledi.

Kıyafetlerin vatandaşlara dağıtılmak üzere belediyeye ait sosyal markete teslim ettiklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"İleri'ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz, ilçemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için bu tür yardımlar inşallah devam eder. Sosyal belediyecilik anlamında gelen yardımları hak sahiplerine ulaşması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Yardımlarımızı en etkin ve en hızlı biçimde götürmeye çalışıyoruz."