Mardin'de sosyal markete yardım - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de sosyal markete yardım - Son Dakika

Mardin'de sosyal markete yardım

7 saat önce

İstanbul'da yaşayan bir iş adamı, Midyat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giyim yardımında bulundu.

Mardin'de sosyal markete yardım, System.String[]

İstanbul'da yaşayan bir iş adamı, Midyat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giyim yardımında bulundu.


Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, iş adamı Fatih İleri tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere hazır giyim yardımı yapıldığını söyledi.

Kıyafetlerin vatandaşlara dağıtılmak üzere belediyeye ait sosyal markete teslim ettiklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"İleri'ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz, ilçemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için bu tür yardımlar inşallah devam eder. Sosyal belediyecilik anlamında gelen yardımları hak sahiplerine ulaşması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Yardımlarımızı en etkin ve en hızlı biçimde götürmeye çalışıyoruz."

Midyat Belediyesi, İstanbul, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç yıldır evden çıkamayan 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı Zalim İstanbul dizisinin yeni yönetmeni Gökçen Usta oldu

Son Dakika Haberleri
18:55 Android lisansının iptaliyle Samsung Türkiye'ye akıllı telefon satmayı bırakıyor mu? - Son Dakika Haber
18:50 Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nin ödüle layık görülmesi - Son Dakika Haber
18:50 Yanlış anlaşılma paniğe yol açtı - Son Dakika Haber
18:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi - Son Dakika Haber
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika Haber
18:41 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi - Son Dakika Haber
17:52 İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de sosyal markete yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]