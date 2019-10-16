Mardin'de terör örgütü PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, yurt içinde de teröristlere nefes aldırmıyor. Mardin'de sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları ve bölücü terör örgütüne yardım sağladıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Derik ve Mazıdağı ilçelerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.