Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör örgütü PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Mardin'de terör örgütü PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Mardin'de terör örgütü PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Mardin'de sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları ve bölücü terör örgütüne yardım sağladıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, yurt içinde de teröristlere nefes aldırmıyor. Mardin'de sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları ve bölücü terör örgütüne yardım sağladıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Derik ve Mazıdağı ilçelerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
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