Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama - Son Dakika

Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama

7 saat önce

Mardin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama, System.String[]

Mardin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde 'Ömeryan' kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında daha önceden etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarının üzerinden çıkan doküman ve dijital materyallerde isimleri geçen ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 7 şüpheli ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken H.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Mardin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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