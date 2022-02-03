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Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı - Son Dakika

Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

03.02.2022 16:48
Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

MARDİN Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK/PYD terör örgütünü sosyal medyada övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK/PYD terör örgütünü sosyal medyada övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden araştırma yapıldı. Şüpheliler O.A., Ş.A., M.Ç., M.R., N.A., F.D., Y.D., S.A., Ö.Ç. ve H.A.'nın sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Şüpheliler, 10 adreste yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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Jandarma, Terör, Medya, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı - Son Dakika
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