Mardin'de su kuyusu sondajında patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de su kuyusu sondajında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

03.08.2023 20:13

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yurtderi köyünde su kuyusu sondajı sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yurtderi köyünde su kuyusu sondajı sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yurtderi köyünde akşam saatlerinde Ş.E.'ye ait tarlada su kuyusu sondaj çalışması esnasında dinamit patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Ahmet (30) hayatını kaybederken, Mehmet Emin L. (48) ve Şahin A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de su kuyusu sondajında patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de su kuyusu sondajında patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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