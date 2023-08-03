Mardin'de su kuyusu sondajında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yurtderi köyünde su kuyusu sondajı sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yurtderi köyünde akşam saatlerinde Ş.E.'ye ait tarlada su kuyusu sondaj çalışması esnasında dinamit patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Ahmet (30) hayatını kaybederken, Mehmet Emin L. (48) ve Şahin A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN