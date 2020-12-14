Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı - Son Dakika

Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı

14.12.2020 22:33
Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı, System.String[]

Mardin'de 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs, çaldığı motosikletle birlikte yakalandı.

Mardin'de 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs, çaldığı motosikletle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden çaldığı motosikleti Derik ilçesine getireceği tespit edilen K.Ö., Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alındı. 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı, motosikletle Üçyol istikametinden Derik istikametine gelirken durduruldu. Plakaları sökülmüş motosikletin yapılan kontrolünde Viranşehir nüfusuna kayıtlı Y.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Motosiklet olay yerine çağrılan sahibine teslim edilirken, K.Ö.'nün ise yapılan üst aramasında 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Çaldığı motosikletle yakalanan şahsın hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma, kullanma veya satın alma suçlarından gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Viranşehir, Şanlıurfa, Hırsızlık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal, 61 yıl sonra ilk kez evinde üst üste 4 yenilgisini aldı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır
Milli futbolcu Kenan Karaman, yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi Milli futbolcu Kenan Karaman, yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi         
22:36
ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek         
21:56
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz         
21:30
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız         
19:39
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 22:44:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei