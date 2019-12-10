Son Dakika › Güncel › Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - Son Dakika
Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:04 Kaynak: AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürin mahallesinde bulunan Çağ Çağ sulama kanalına düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye arama kurtarma ekipleri, sulama kanalına düşen ineği kurtardı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da görüntülendi