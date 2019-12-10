Son Dakika Haberleri: Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
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Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürin mahallesinde bulunan Çağ Çağ sulama kanalına düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye arama kurtarma ekipleri, sulama kanalına düşen ineği kurtardı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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