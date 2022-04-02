Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı

02.04.2022 01:47

Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iş insanı Cebrail Dinler, süne ile mücadele için şehir dışından getirttiği 300 kınalı kekliği doğaya saldı.

Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iş insanı Cebrail Dinler, süne ile mücadele için şehir dışından getirttiği 300 kınalı kekliği doğaya saldı.

Makineleşme, bilinçsizce zirai ilaçlama ve bilinçsizce avlanma yüzünden nesli tükenmekte olan kınalı keklikler, buğdaya büyük zarar veren süne ile mücadelede büyük öneme sahip. Kızıltepeli iş insanı Cebrail Dinler de bu bilinçle kendi arkadaşının kınalı keklik çiftliğinden doğaya salınması için 300 kanalı kekliği ilçeye getirtti. İş insanı Dinler ve çiftçilerden oluşan bir grup ilçede belirlenen noktalara kafeslerde tutulan kınalı keklikleri getirerek doğaya saldı. Bırakıldıkları alanda bir süre gezinen kınalı keklikler kanat çırparak gözlerden kayboldu.

Mardin bölgesinde kınalı kekliklerin neslinin tükenme noktasına geldiğini ifade eden Dinler, "Kınalı keklik bizim bölgemizde daha önce çoktu. Avcılar onları öldürüyordu. Neredeyse bunların nesli tükenmektedir. Geçen iş insanı arkadaşım bana 300'e yakın kınalı keklik verdi. Bu hayvanların bölgeye çok faydası var. Süne, hububata zarar veriyor. Bu kınalı keklikler süneyi, böcekleri yiyor. Onun için bu hayvanları alana salmaya geldik. Bunları saldık, inşallah bölgemizde de bunların nesli daha da çoğalır. Jandarmaya da söyledik, köy muhtarlarına haber verilecek. İnşallah bu hayvanlar burada bundan sonra barınacak" dedi.

Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı
Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı
Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı

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Kızıltepe, Cebrail, Mardin, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika


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