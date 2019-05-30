Mardin'de Suriye uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
1 saat önce
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi Mardin'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: İHA
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye
uyruklu 2 kişi Mardin
'de yakalandı.
Mardin'de DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Mardin'de bulundukları tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi, dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B. ve A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN
'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı
Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar
Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen polis memuru intihara kalkıştı