Mardin'de Suriyeli kadınlardan gönüllü öğreticilik - Son Dakika
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Mardin'de Suriyeli kadınlardan gönüllü öğreticilik

24.01.2021 08:33
Mardin'de Suriyeli kadınlardan gönüllü öğreticilik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ne bağlı Mardin Gül- Medrese Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM), Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Menar Muhammed (40) ile Mey Elumar (54), kursiyerlere gönüllü olarak Kuran ve...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ne bağlı Mardin Gül- Medrese Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM), Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Menar Muhammed (40) ile Mey Elumar (54), kursiyerlere gönüllü olarak Kuran ve kuaförlük öğretiyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye göç ettikten sonra Mardin'e yerleşen Suriyeli Menar Muhammed (40) ile Mey Elumar (54), kursiyerlere gönüllü olarak Kur'an ve kuaförlük öğretiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ne bağlı Mardin Gül- Medrese Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde Muhammed ve Elamur, Suriyeli mülteci 20 kursiyere ders vermeye başladı.

Menar Muhammed, öğrencilerine Kur'an-ı Kerim öğretmekle mutlu oluduğunu ifade ederek. "Öğretip, öğreniyoruz ve bunda da mutluluk duyuyoruz. Rabbim bizi cennettekilerden eylesin. Bir harf Kur'an öğretenin cennette yeri var. İnşallah bize de nasip olur. Biz savaştan geldik, sabrediyoruz. İnşallah bu sabrın sonu selamet olur. Elhamdülillah savaşta bir yakınımı kaybetmedim. Maddi yönden çok kaybımız oldu. Ama çok şükür ailemizden hiç kimseye bir şey olmadı" dedi.

'BİZE SAHİP ÇIKAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ülkesi Suriye'de de kuaför olduğunu hatırlatan Mey Elumar ise "Suriye'de de kuaförlük yapıyordum. Burada da Suriyeli kardeşlerime kuaförlük dersi veriyorum. Kursiyerlerim her hafta düzenli olarak geliyor. Kurslarım çok güzel geçiyor. Ev hanımları bir şeyler öğrensin diye biz bu kursu açtık. Eğer dükkan açamazlarsa bile evde kendi bakımlarını yapabilecek düzeye gelecekler bu kurs sayesinde. Bu zor süreçte bize sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti devletine de sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇATOM Müdürü Dilek Sınavu, Suriyeli mültecilere yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Menar Muhammed ile Mey Elumar. ÇATOM'da denklikleri olmadığı için ücret alamıyorlar. Ama gönüllülük esasında Kur'an-ı Kerim ve kuaförlük eğitimi vermek istediklerini söylediler. Kur'an-ı Kerim eğitimini tabii ki çok isteyerek kabul ettik. Çünkü biz dezavantajlı kitlelerle çalışıyoruz" dedi.

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Suriyeli Ali, Fırat Nehri'nde boğuldu Suriyeli Ali, Fırat Nehri'nde boğuldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Suriyeli kadınlardan gönüllü öğreticilik - Son Dakika

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