Mardin'de sürücü adayının eğitim gördüğü otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, sürücü adayı Hülya A'nın kullandığı 35 RFT 87 plakalı sürücü kursuna ait eğitim aracı Bahçelievler Mahallesi 738. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek ve Merve Gamze G'ye çarptı.

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