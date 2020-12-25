Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua - Son Dakika

Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua

25.12.2020 11:42
Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua, System.String[]

MARDİN'de Süryani cemaati, 25 Aralık olarak kabul ettikleri Hz. İsa'nın doğum gününü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kırklar Kilisesi'nde kutladı.

MARDİN'de Süryani cemaati, 25 Aralık olarak kabul ettikleri Hz. İsa'nın doğum gününü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kırklar Kilisesi'nde kutladı. Kilise Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, salgının sona ermesi için dua edildi.

Kentte Süryani cemaati tarafından 25 Aralık olarak kabul edilen Hz. İsa'nın doğum günü, Kırklar Kilisesi'nde kutlandı. Saat 09.00'da başlayan ayin, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uygun ve sınırlı sayıda kişiyle başladı. Geçen yıllarda yaklaşık 400 kişinin katıldığı ayinde bu sene 50 kişi yer aldı. Kilise Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ve 1,5 saat süren ayinde mum yakılıp, dua edildi. Ayinde ayrıca koronavirüs salgınının sona ermesi için dua edildi.


Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua
Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua
Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua
Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua
Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua
Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua
Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua

Süryani, Aralık, Doğum, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de, Süryani cemaatinden salgının bitmesi için dua - Son Dakika


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