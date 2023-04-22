Mardin'de tabancayla oynayan çocuk kuzenini vurdu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de tabancayla oynayan çocuk kuzenini vurdu, hayatını kaybetti

22.04.2023 16:59
Mardin'de tabancayla oynayan çocuk kuzenini vurdu, hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde Y.G. (14) tabancayla oynarken kuzeni Vedat Günseli (27) vurdu. Günsel kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Derik ilçesinde Y.G. (14), tabancayla oynarken kuzeni Vedat Günsel'i (27) vurdu. Günsel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Y.G. arazide, iddiaya göre ailesine ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat Günsel'in karnına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Günsel, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Vedat Günsel'in cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Y.G. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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