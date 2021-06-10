Mardin'de takla atarak mısır tarlasında devrilen araçta 1'i ağır, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, bir aracın takla atarak mısır tarlasına uçup devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, kırsal Kocakent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İslam İnal yönetimindeki 47 PK 979 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak mısır tarlasına uçtu. Kontrolden çıkıp mısır tarlasında devrilen aracın içerisinde bulunan sürücü İslam İnal ile araçta bulunan Yusuf, Ahmet ve Eylem İnal yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı Mazıdağı Devlet Hastanesine, sürücünün ise Mardin Devlet Hastanesinde kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN