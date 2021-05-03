Mardin'de tam kapanma sessizliği - Son Dakika

Mardin'de tam kapanma sessizliği
03.05.2021 12:19
Mardin'de tam kapanma sessizliği Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin 4'üncü gününde de Mardin'de sessizlik hakim. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı.
Mardin'de tam kapanma sessizliği
MARDİN - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin 4'üncü gününde de Mardin'de sessizlik hakim.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın 4'üncü gününde kısıtlamadan muaf olanların dışında cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Mardin'de vatandaşların kısıtlamaya uydukları görülürken, güvenlik güçleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürdü. Polisler, kısıtlamayı delen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Son Dakika Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti