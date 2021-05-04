Mardin'de tam kapanma sessizliği - Son Dakika

Mardin'de tam kapanma sessizliği
04.05.2021 00:57
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin 4'üncü gününde de Mardin'de sessizlik hakim.Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin 4'üncü gününde de Mardin'de sessizlik hakim.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın 4'üncü gününde kısıtlamadan muaf olanların dışında cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Mardin'de vatandaşların kısıtlamaya uydukları görülürken, güvenlik güçleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürdü. Polisler, kısıtlamayı delen vatandaşlara cezai işlem uyguladı. - MARDİN
Son Dakika Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi