Mardin'de tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Hayvanlar için yiyecek temin eden personeller, sokak hayvanlarını besledi.

Mazıdağı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu , sokak hayvanları için seferber oluyor.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için