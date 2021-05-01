Mardin'de tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Mardin'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı.
Mazıdağı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, sokak hayvanları için seferber oluyor.
Hayvanlar için yiyecek temin eden personeller, sokak hayvanlarını besledi.
Sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla tam kapanma süreci sona erene kadar uygulamaya devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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