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Mardin'de tarih çarşılarda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika

Mardin'de tarih çarşılarda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı

11.02.2022 17:11
Mardin'de tarih çarşılarda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesince, kentin tarihi dokusunu ortaya çıkartmak için başlatılan Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesinin yüzde 70'i tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, kentin tarihi dokusunu ortaya çıkartmak için başlatılan Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesinin yüzde 70'i tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü tarafından, merkez Artuklu ilçesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi çarşıların canlandırılması için başlatılan proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Projede, Eski Demirciler, Kuyumcular, Baharatçılar, Şapkacılar, Kasaplar, Marangozlar ve Kazancılar-Yemeniciler Çarşısı olmak üzere 7 çarşıda 2. etap çalışmaları tüm hızla devam ediyor.

Cephe yenileme, derz ve sıva işleri bitti. Tenteneler takıldı, geleneksel ahşap kapıların takımı, otomatik, ahşap camekanlar, alüminyum kepenkler, ahşap kepenkler ve ahşap tabelalar takılmaya devam ediyor, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu, Mardin, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de tarih çarşılarda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de tarih çarşılarda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
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