Mardin'de "Tarihi Çarşıların Canlandırılması" projesinde 2. etap çalışmalar başladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin medeniyetler şehri Mardin'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirdiği "Tarihi Çarşıların Canlandırılması" projesinde 2. etap çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi çarşıların canlandırılması ile ilgili Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında 19 tarihi çarşının cephe iyileştirilmesi Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Bu kapsamda daha önce 12 çarşıda cephe iyileştirme ve sokak sağlıklaştırma çalışması yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, projenin devam olan eski demirciler (Ayakkabıcılar), kuyumcular, baharatçılar, şapkacılar, kasaplar, marangozlar ve kazancılar- yemeniciler çarşısında 2. etap çalışmaları başlattı.

Proje ile çarşılara otomatik kepenk takılacak, ahşap kapılar, tabelalar, camekan yapılacak, gider boruları değişecek, cephe üzerinde hasarlı olan taş duvarların onarımı ve korunması sağlanacak, duvarlarda cephe yıkaması ve sokak aydınlatması gibi iyileştirilmeler gerçekleştirilecek.