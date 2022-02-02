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Mardin'de tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Mardin'de tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

02.02.2022 16:57
Mardin'de tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi taşların ilmek ilmek işlendiği kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkımına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Ulu Caminin siluetini bozan Teker Mahallesi 376 ada 30 nolu parselde bulunan binanın son 2 katı ile Teker Mahallesi 375 ada 1, 2 nolu parselde yer alan binanın son katında yıkım gerçekleştiriyor.

Birinci Cadde üzerinde bulunan 96 ada 2 Nolu parseldeki binan son katında yapılan yıkım ile tarihi Mor Hırmız Manastırı ve yanında bulunan tarihi konağın görünürlüğü sağlandı.

Tarihi Saraçlar Çarşısından Sobacılar Çarşısına geçiş artelinde bulunan ve sokak geçiş artelini bozan Teker Mahallesi 376 ada 31 nolu parseldeki dükkanın yıkımına da yakın zamanda başlanacağı belirtildi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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