MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR - Son Dakika
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MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR

01.06.2022 16:32

MARDİN'in Artuklu ilçesinde tarihi dokuyu bozan bir betonarme binanın daha sahipleriyle anlaşmaya varılarak, yıkım çalışmalarına başlandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde tarihi dokuyu bozan bir betonarme binanın daha sahipleriyle anlaşmaya varılarak, yıkım çalışmalarına başlandı.

Mardin'de tarihi dokuyu bozan 240 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Artuklu ilçesinde Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde bulunan 40 yıllık betonarme yapının yıkımı için sahipleriyle anlaşmaya varıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından binanın yıkımına başlandı. Yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bugüne kadar 100'ün üzerinde yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda kurul tarafından yıkımına karar verilmiş olan tüm binaların yıkımını gerçekleştireceğiz dedi.

'OTURUP ANLAŞIYORUZ BİNANIN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Mardinlilerin yıkım çalışmalarından çok ciddi katkıları olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, Hiçbir problem çıkarmıyorlar. Oturup anlaşıyoruz ve binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Tek amacımız Mardin'in sit alanı içerisinde özellikle silueti bozan binaların hepsini yıkmak. Mardin, geleceğini geçmişinde arıyor. Biz, geçmişimizi düzelterek özellikle yapmış olduğumuz hasarları onararak onların yıkımlarını gerçekleştirerek Mardin'e güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Böylelikle turizmde bir canlılığın olacağını düşünüyorum ve bir cazibe merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Şu an yıkımı beklenen 10 tane anlaştığımız ev var. Bu her gün katlanıyor. Bizi telefonlarla arayanlar var. Gelip yolumuzu kesenler var. 'İlla bizim evimizi de yıkın, bizim de evimizin yıkılmasını istiyoruz' diyorlar. Çünkü yıkım da hakikaten meşakkatli bir olay ve herkes yapamıyor. Ancak profesyonel insanlarla yapabiliyorsunuz. Çünkü çevreye de zarar vermemeniz lazım. Mardinli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi anlamda bir duyarlılık gösteriyorlar? diye konuştu.

MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR
MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR
MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR
MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR
MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR

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Kaynak: DHA

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