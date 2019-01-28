Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
37 dakika önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı.
Mardin
'in Artuklu
ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı.
Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmiş olup, Artuklu ilçesi polis bölgesinde bulunan ikametinde yapılan aramalar sonucunda 10 adet obje ile şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır" denildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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