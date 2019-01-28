Son Dakika Haberleri: Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

37 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı.

Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı.

Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmiş olup, Artuklu ilçesi polis bölgesinde bulunan ikametinde yapılan aramalar sonucunda 10 adet obje ile şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:48:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]