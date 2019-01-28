Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Mardin'de bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Mardin
'de bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu Artuklu
ilçesinde ikamet eden şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 obje bulundu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:22 Kaynak: AA
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