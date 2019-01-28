Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
44 dakika önce
MARDİN'de jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada tarihi değeri bulunan 10 obje ele geçirirken, 1 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
MARDİN'de jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada tarihi değeri bulunan 10 obje ele geçirirken, 1 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu merkez Artuklu
ilçesindeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi değeri bulunan 10 obje ele geçirilirken, kimliği açıklanmayan 1 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:14 Kaynak: DHA
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