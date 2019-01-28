Son Dakika Haberleri: Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

44 dakika önce

MARDİN'de jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada tarihi değeri bulunan 10 obje ele geçirirken, 1 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
MARDİN'de jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada tarihi değeri bulunan 10 obje ele geçirirken, 1 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu merkez Artuklu ilçesindeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi değeri bulunan 10 obje ele geçirilirken, kimliği açıklanmayan 1 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Jandarma, Mardin, Güncel
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