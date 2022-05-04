Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı - Son Dakika
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Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı

04.05.2022 17:20

Tarihi dokusu, açık hava kent müzesi görünümü ile turistlerin gözdesi halinde olan Mardin'de bayram dolayısıyla adete turist izdihamı yaşandı.

Tarihi dokusu, açık hava kent müzesi görünümü ile turistlerin gözdesi halinde olan Mardin'de bayram dolayısıyla adete turist izdihamı yaşandı. Oteller doldu, tarihi mekanlarda, lokantalarda kuyruk oluştu.

Ramazan bayramı dolayısıyla Mardin turist akınına uğradı. Tarihi şehri görmek isteyenlerin kısa süreli tatil planının merkezi olan Mardin'de bayramın ilk günü sabah saatlerinde sakinlik olsa da öğle saatlerinde doğru adeta izdiham yaşandı. Bayramın ikinci günü de aynı şekilde devam ederken, izdiham üçüncü günde de devam ediyor. Tarihi şehri görüp gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler otelleri doldurdu, lokantalar ve tarihi mekanlarda kuyruk oluşturdu.

Tarihi Birinci Cadde üzerindeki trafik Yenişehir merkezine kadar uzandı. Esnaf çifte bayram yaşarken, şehirde devam eden kalabalık nedeniyle yürümek de bir hayli zorlaştı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl turistlerin yoğun şekilde kenti görmeye geldiğini belirtirken doluluk oranının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Demirtaş, "Şu an doluluk oranının yüzde 100 olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gece vakti özellikle Birinci Caddeyi dolaştım esnafımızın yüzü gülüyor. Esnafımız durumdan çok memnun. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacağız" dedi.

Yaşanan turist yoğunluğundan tarihi Kasımiye Medresesine ziyaretçileri sırayla almak zorunda kaldıklarını belirten Kasımiye Medresesi Koordinatörü ve turist rehberi Can Aktaş, "Gerçekten insanlar pandemi döneminde çok sıkılmış bunu anlayabiliyoruz. Buradaki ziyaretçi sayısı çok fazla yükseldi. Yani geçen haftalara göre 10 katlık artış görüyoruz. Hem Mardin çevresinde hem Kasımiye Medresesi içerisinde. Artık misafirleri sırayla almaya başladık. Buranın yerlileri çok iyi bilirler buraya çok rahat girilen bir yerdi. Ama gerçekten Mardin turizmi çok ileri bir safhaya gelmiş vaziyette. Şu an çok aşırı bir ziyaretçi akınına uğruyor" diye konuştu.

Turistlerin Mardin'e olan ilgisinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren esnaf ise alışverişin çok iyi olduğunu ifade ederek çifte bayram yaşadıklarını kaydetti.

Ailesiyle beraber bayram tatilini fırsat görerek İstanbul'dan Mardin'i ziyaret gelen şehre olan hayranlığını aktararak turistleri şehre davet etti.

(Mihdi Aydoğan/İHA)

Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı
Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı
Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı
Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı
Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı
Mardin'de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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