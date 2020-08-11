Mardin'de tarihi Ulu Cami'nin bahçesi çöplüğe döndü - Son Dakika

Mardin'de tarihi Ulu Cami'nin bahçesi çöplüğe döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler büyük tepkiye neden oldu.

Mardin'de tarihi Ulu Cami'nin bahçesi çöplüğe döndü, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler büyük tepkiye neden oldu.

Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan'ın 1184'te yapımını başlattığı ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan, Kızıltepe Ulu Cami Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 4 yıl süren restore çalışmasından sonra 15 Mart 2019'da ibadete açılmıştı. 2 bin 500 kişilik tarihi cami yaklaşık 8 milyon liraya restore edilmişti. 800 yıllık tarihi caminin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler bahçeyi çöplüğe çevirdi.

Mahalle sakinlerinden Aydın Yaman caminin bahçesine çöp atanlara tepki gösterdi. Olayı tarihe saygısızlık olarak nitelendiren Yaman, "Tarihi camimiz, her şeyi yenilediler ama caminin avlusunu görüyorsunuz. Buraya el atacak bir yetkili yok mu? Olmayacaksa biz çocukları getirelim temizleyelim. Tarihi camimiz ne hale gelmiş" dedi.

Öte yandan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tarihi camiye atılan çöplerin kötü bir görüntü verdiğini belirten vatandaşlar, vakıflar bölge müdürlüğünün bu tarihe sahip çıkarak kötü görüntüye neden olan bu duruma çözüm bulmasını istedi. - MARDİN

Diyarbakır, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 23:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de tarihi Ulu Cami'nin bahçesi çöplüğe döndü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanına destek mesajı Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı         
16:51
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi         
16:28
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım         
14:55
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı         
12:31
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
İnce İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video         
11:33
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu         
10:34
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 05:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de tarihi Ulu Cami'nin bahçesi çöplüğe döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei